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Российские военные освободили Яблоновку и Комар

12:35, 13.06.2025
Российские военные освободили Яблоновку и Комар
Фото: Олег Тихонов

Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Комар в ДНР. а группировка войск «Севере» — Яблоновку в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны страны.

— За прошедшую неделю подразделениями группировки войск «Восток» в результате активных действий освобожден населенный пункт Комар Донецкой Народной Республики;

— В течение недели подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области, — говорится в одном из сообщениях.

Накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Петровское и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

Елизавета Пуншева

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