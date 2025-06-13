Российские военные освободили Яблоновку и Комар
Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Комар в ДНР. а группировка войск «Севере» — Яблоновку в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны страны.
— За прошедшую неделю подразделениями группировки войск «Восток» в результате активных действий освобожден населенный пункт Комар Донецкой Народной Республики;
— В течение недели подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области, — говорится в одном из сообщениях.
Накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Петровское и Алексеевка Донецкой Народной Республики.
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