Раис Татарстана прибыл на XXV федеральный Сабантуй в Якутске

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с главой Республики Саха Айсеном Николаевым прибыл на XXV федеральный Сабантуй в Якутске. В мероприятии участвуют представители татарских общественных организаций из 29 российских регионов.

— Хочу искренне поблагодарить Вас, Айсен Сергеевич, за внимание к вопросам поддержки национальной самобытности татарского населения республики. Уверен, сегодняшний Сабантуй будет способствовать установлению тесных отношений местных татар с нашими соотечественниками из регионов Сибири и Дальнего Востока и Республикой Татарстан, — сказал Рустам Минниханов на открытии Сабантуя.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках Сабантуя в Якутии состоялись дни татарского кино,были организованы круглые столы, различные мастер-классы и спортивные состязания.

Переходящий символ федерального Сабантуя приняла Омская область.

Напомним, согласно данным Всероссийской переписи населения 2020 года в республике Саха (Якутия) проживает свыше 4 тысяч человек, татары — на шестом месте по численности.

Зульфат Шафигуллин