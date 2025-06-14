СМИ: Иран планирует атаку на базы США на Ближнем Востоке
Новым этапом операции Ирана против Израиля могут стать удары по базам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает военный источник агентства Fars.
В ночь на 14 июня Иран и Израиль обменялись новыми ударами по территории друг друга. Иран нанес несколько волн ударов, в том числе по Иерусалиму и Тель-Авиву. Газета Jerusalem Post сообщала о четырех погибших и 70 пострадавших в результате атаки. Пресс-служба армии Ирана заявила об уничтожении двух израильских истребителей F-35.
По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, ночью атаке подверглись десятки целей в районе Тегерана, включая инфраструктуру ПВО. По данным арабских СМИ, обстрелу подвергся город Исфахан, где находится одно из крупнейших в стране предприятий по обогащению урана. Взрывы раздались и в районах Хакимия и Тегеранпарс к востоку от Тегерана, передает агентство Tasnim.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Восходящий лев». В результате погибли как минимум 20 высокопоставленных иранских командиров.
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