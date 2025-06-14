СМИ: Иран планирует атаку на базы США на Ближнем Востоке

Фото: Мария Зверева

Новым этапом операции Ирана против Израиля могут стать удары по базам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает военный источник агентства Fars.

В ночь на 14 июня Иран и Израиль обменялись новыми ударами по территории друг друга. Иран нанес несколько волн ударов, в том числе по Иерусалиму и Тель-Авиву. Газета Jerusalem Post сообщала о четырех погибших и 70 пострадавших в результате атаки. Пресс-служба армии Ирана заявила об уничтожении двух израильских истребителей F-35.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, ночью атаке подверглись десятки целей в районе Тегерана, включая инфраструктуру ПВО. По данным арабских СМИ, обстрелу подвергся город Исфахан, где находится одно из крупнейших в стране предприятий по обогащению урана. Взрывы раздались и в районах Хакимия и Тегеранпарс к востоку от Тегерана, передает агентство Tasnim.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Восходящий лев». В результате погибли как минимум 20 высокопоставленных иранских командиров.

Галия Гарифуллина