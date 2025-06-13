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Росавиация выпустила указания для авиаперевозчиков в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

12:15, 13.06.2025
Росавиация выпустила указания для авиаперевозчиков в связи с ситуацией на Ближнем Востоке
Фото: Максим Платонов

Росавиация выпустила указания (NOTAM) в адрес российских авиаперевозчиков в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Ее она опубликовала в своем телеграм-канале.

В указании отмечается:

  • не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана;
  • не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана.

NOTAM действует до особого распоряжения — предварительно до 02:59 МСК 26 июня 2025 года.

Напомним, в Баку в связи с введением ограничений на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля резервную посадку совершили более десяти самолетов, среди них — борты, летевшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Махачкалы. Кроме того, крупнейшая эмиратская авиакомпания flydubai приостановила рейсы в Амман, Бейрут, Дамаск, Тегеран, Багдад и Тель-Авив.

В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по масштабным авиаударам и действиям спецслужб против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.


Источник : https://realnoevremya.ru/news/338284-aviareys-kazan-dubay-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-baku

Елизавета Пуншева

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