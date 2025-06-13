Авиарейс Казань-Дубай совершил экстренную посадку в Баку в связи с ударами Израиля по Ирану

Авиакомпании России и других стран отменяют полеты

Фото: Максим Платонов

В Баку в связи с введением ограничений на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля резервную посадку совершили более десяти самолетов, среди них — борты, летевшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Кроме того, крупнейшая эмиратская авиакомпания flydubai приостановила рейсы в Амман, Бейрут, Дамаск, Тегеран, Багдад и Тель-Авив, сообщили РИА Новости в пресс-службе

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Аэрофлот», тем временем, отменяет рейсы в Тегеран. Также авиаперевозчик корректирует маршруты полётов в ряд других стран, находящихся рядом с Ираном. Речь идет о рейсах с пунктами Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана.

В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по масштабным авиаударам и действиям спецслужб против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.

Елизавета Пуншева