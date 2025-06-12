В Казани 25% родителей школьников знают о том, что их дети используют ИИ для «домашки»
В Казани 25% родителей учеников 5—6-х классов осведомлены о том, что их дети выполняют домашние задания с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Это данные опроса, проведенного сервисом SuperJob среди родителей и учителей.
ИИ проникает в образовательный процесс, но родители не всегда могут контролировать, насколько активно он используется. Среди родителей учеников 7—9-х классов каждый третий знает о помощи ИИ, а среди старшеклассников этот показатель составляет 47%.
- Учителя также уточняют, что 15% из них регулярно сталкиваются с заданиями, выполненными с помощью ИИ. Они используют уточняющие вопросы, чтобы выявить, кто действительно понимает материал.
Некоторые преподаватели начали учить детей, как правильно использовать ИИ для поиска информации и планирования работы. Однако 27% учителей пока не знают, как предотвратить бездумное использование нейросетей.
Напомним, что Кабмин России решил создать Центр развития искусственного интеллекта (ИИ) для упрощения внедрения этой технологии в стране.
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