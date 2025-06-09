В России появится Центр развития искусственного интеллекта

Фото: Артем Дергунов

Кабмин России решил создать Центр развития искусственного интеллекта (ИИ) для упрощения внедрения этой технологии в стране. Соответствующий документ появился на сайте правительства.

Центр будет заниматься отбором и распространением успешных решений, а также координацией работы государственных органов, регионов и бизнеса. Руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко подчеркнул, что «задача заключается в том, чтобы результаты внедрения искусственного интеллекта были доступны всем россиянам». Он добавил, что создание центра поможет повысить конкурентоспособность России на мировых рынках благодаря современным технологиям.

Кроме координации, центр будет заниматься тиражированием лучших практик, которые уже показали свою эффективность и безопасность. Также он займется разработкой нормативных актов для обеспечения безопасности технологий ИИ и организацией международного сотрудничества.

Реальное время / realnoevremya.ru

Центр развития ИИ будет функционировать на базе Аналитического центра при правительстве и станет общефедеральным проектным офисом.

Напомним, что спрос на специалистов в сфере кибербезопасности в России увеличивается на 18% в год. Только за первые три месяца 2025 года было открыто 41 800 вакансий в области информационной безопасности, что составляет почти половину от общего числа вакансий за весь 2024 год.



Анастасия Фартыгина