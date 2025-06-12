Агент оценил сумму трансфера Даку из «Рубина» в «Зенит»

Фото: Динар Фатыхов

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза оценил сумму сделки между «Рубином» и «Зенитом» по трансферу Мирлинда Даку. Эксперт считает, что стоимость албанца варьируется в пределах 7—8 млн евро.

— Даку, конечно, очень интересный игрок. Он забивает и еще достаточно молод. Естественно, он будет нападающим, который будет давать результат. Если «Зенит» действительно заинтересован, то сумма будет где-то от семи до восьми миллионов [евро], поскольку это очень перспективный игрок, — сказал агент РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом» по трансферу нападающего Мирлинда Даку. В минувшем сезоне форвард забил 15 голов и стал вторым в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

Подробности возможного трансфера Даку в «Зенит» читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин