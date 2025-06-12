Даку близок к уходу из «Рубина»: что известно о трансфере албанца в «Зенит»

Подробности возможного сенсационного трансфера нападающего

Фото: Реальное время

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку близок к переходу в «Зенит». Казанский клуб уже подтвердил факт переговоров по трансферу футболиста. Что известно на данный момент — подробнее в материале «Реального времени».

«Клуб находится в переговорном процессе»

Лучший бомбардир казанского «Рубина» Мирлинд Даку ведет переговоры по трансферу в «Зенит». Информацию успели подтвердить несколько ведущих футбольных инсайдера России, после чего с официальным ответом выступила пресс-служба клуба.

— Наш клуб, действительно, находится в переговорном процессе с «Зенитом» по трансферу игрока. Как только будет официальная информация, мы сообщим о ней на наших ресурсах, — говорится в сообщении пресс-службы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также информацию подтвердил председатель правления «Зенита» Александр Медведев, использовав более общую формулировку: «близко к правде».

Сумма трансфера — до 10 млн евро?

Изначально слухи о возможном трансфере Даку в «Зенит» появились в албанских СМИ. Издание GazetaBlic сообщило, что форвард «Рубина» перейдет в питерский клуб за 4,5 миллиона евро.



Российский инсайдер Иван Карпов поправил данные албанских коллег. По информации российского журналиста, «Зенит» может заплатить за трансфер футболиста 8 млн евро. При этом он уточнил, что изначально руководство питерского клуба было против перехода Даку, однако главному тренеру Сергею Семаку удалось убедить боссов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чуть позже возможную сумму трансфера озвучило издание «Чемпионат». По их данным, питерцы потратят на переход Даку около 10 млн евро. Именно такую цену ранее называли в «Рубине», когда рассказывали о желаемой стоимости продажи нападающего. Правда, источники уточняют, что 10 млн евро — это с учетом всех подъемных игроку и агентских выплат.

В июне авторитетный портал Transfermarkt оценил рыночную стоимость Даку в 8 млн евро, увеличив его ценность на 1 млн евро по итогам прошедшего сезона.

Контракт Даку

Тот же Карпов выложил детали будущего контракта Даку в «Зените». По его данным, питерский клуб предлагает футболисту четырехлетний контракт. Зарплата албанца в Санкт-Петербурге может быть повышена до 3 млн евро в год, что примерно в четыре раза выше, чем у него сейчас в «Рубине».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трансфер может состояться уже в ближайшее время, в воскресенье Даку пройдет медосмотр перед переходом. Футболист уже освободился из сборной Албании, куда был вызван на два июньских матча. У игрока официально начался отпуск, на который он уехал чуть позже остальных казанских одноклубников из-за игры за национальную команду.

При этом некоторые источники отмечают, что трансфер может не состояться, если Даку не сможет пройти медосмотр. Футболист последний год мучился от травмы мышцы бедра, весеннюю часть чемпионата он проводил на уколах. Хотя в казанском клубе заявляли, что форвард оправился от повреждения и ему не потребуется операция.

Уход Даку — потеря для «Рубина»

Даку был приобретен «Рубином» летом 2023 года из хорватского «Осиека» за 1,5 млн евро. За казанцев форвард провел два сезона, дважды подряд став лучшим бомбардиром команды. В минувшем чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) албанец забил 15 голов. Этот результат позволил Даку занять второе место в гонке бомбардиров всей лиги, уступив только Манфреду Угальде из «Спартака», у которого 17 мячей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Потеря лидера может стать проблемой для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова. Заменить Даку без ущерба для команды будет сложно. В этом убежден и главный редактор InvoiceMedia Денис Миролюбов, оценивший для «Реального времени» возможный трансфер албанского форварда в «Зенит».

— Для «Рубина» этот переход станет проблемой. Несмотря на то, что «Зенит» заплатит за трансфер 8 миллионов евро, найти за эти деньги настолько же подходящего команде и Рашиду Рахимову нападающего будет крайне сложно. Но продавать Даку было нужно, ибо не факт, что следующий сезон в казанском клубе он провел бы на столь же высоком уровне, а значит, мог потерять в цене, — считает Миролюбов.

Прошлой осенью Даку мог перейти в «Спартак». По слухам, московский клуб предлагал за форварда 10 млн евро. Также футболистом интересовался «Краснодар», однако в итоге Даку остался в «Рубине». В зимнее трансферное окно по нападающему активно работал «Локомотив», но москвичи не потянули сумму трансфера.

Зульфат Шафигуллин