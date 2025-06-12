20 стран примут участие в музыкальном конкурсе «Интервидение» в России

В музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, включая США и Китай. Об этом сообщили организаторы мероприятия РИА «Новости».

Среди участников — Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Церемония запуска обратного отсчета до конкурса пройдет в четверг на Манежной площади в Москве. Сам конкурс состоится 20 сентября в центре «Live Арена», где Россию представит артист Shaman.

Реальное время / realnoevremya.ru

Указ о его проведении подписал президент Владимир Путин 3 февраля 2025 года. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На сам конкурс правительство Российской Федерации выделило 750 млн рублей.

«Интервидение» — это музыкальный конкурс, который существовал с 1946 по 1993 год и проводился по аналогии с «Евровидением». В нем участвовали не только социалистические страны, но и государства, такие как Австрия, Бельгия и Испания.

Напомним, что Австрия выиграла «Евровидение-2025» с песней Wasted Love, набрав 436 баллов.



Анастасия Фартыгина