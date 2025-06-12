В России потушено 30 лесных пожаров в 15 регионах

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За прошедшие сутки в 15 регионах России удалось потушить 30 лесных пожаров. Однако борьба с огнем продолжается: на данный момент в 9 регионах работают пожарные, тушат 53 лесных возгорания.

В операции задействовано значительное количество сил и средств: 2299 человек, 315 единиц техники и 33 воздушных судна. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки ведут 97 воздушных судов.

Для усиления борьбы с огнем в Забайкальский край и Бурятию направлены 998 сотрудников Федеральной Авиалесоохраны и специалистов из региональных учреждений по охране лесов.

Ситуация остается напряженной: режим ЧС введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 51 субъекте страны, а пожароопасный сезон — в 86.

11 июня на территории России удалось потушить 37 лесных пожаров в 15 регионах.



Анастасия Фартыгина