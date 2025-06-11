В России потушено 37 лесных пожаров в 15 регионах

За прошедшие сутки в 15 регионах России удалось потушить 37 лесных пожаров. Однако борьба с огнем продолжается: на данный момент в 14 регионах работают пожарные, туша 53 лесных возгорания.

В операции задействовано значительное количество сил и средств: 2479 человек, 359 единиц техники и 31 воздушное судно. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки ведут 88 воздушных судов.

Для усиления борьбы с огнем в Забайкальский край и Бурятию направлены 1099 сотрудников Федеральной Авиалесоохраны и специалистов из региональных учреждений по охране лесов.

Ситуация остается напряженной: режим ЧС введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 52 субъектах страны, а пожароопасный сезон — в 86.

9 июня на территории России удалось потушить 46 лесных пожаров в 23 регионах.

Рената Валеева