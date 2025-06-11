В России бронирование туров на июньские праздники увеличилось на 17%

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В этом году россияне активнее бронируют организованные туры на июньские праздники, что связано с удачной конфигурацией выходных и укреплением рубля. По данным сервиса Travelata.ru, количество бронирований на выходные с 12 по 15 июня выросло на 17%, по сравнению с прошлым годом. Аналогичные данные представили и другие сервисы: «Слетать.ру» зафиксировал увеличение спроса на 13%, а «Островок» — на 21% для внутренних направлений и на 33% для зарубежных. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Наиболее заметный рост наблюдается в поездках в Грузию, однако Турция и Египет остаются самыми популярными направлениями среди организованных туристов. По информации «Авиасейлс», доля зарубежных направлений в спросе на авиаперелеты увеличилась до 28%. В этом году 74% всех билетов приходится на внутренние рейсы.

Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру», подчеркнула, что курс валюты сейчас комфортен для туристов. Средняя стоимость перелета в дальнее зарубежье снизилась на 2,2%, составив 45,5 тыс. руб., тогда как в ближнее зарубежье она выросла на 17,3%, достигнув 27,7 тыс. рублей. Внутренние перелеты подорожали на 62,5%, до 19,1 тыс. руб., а стоимость ночи в отеле увеличилась на 21%, до 6,3 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Турция остается самым востребованным направлением, составив 51% всех продаж, хотя это на четыре процентных пункта меньше, чем в прошлом году. Средний чек на туры вырос на 16,4%, составив 234,5 тыс. рублей. Египет увеличил свою долю до 14%, а средние расходы туристов выросли на 29,3%, достигнув 195,2 тыс. рублей.

В сегменте самостоятельных путешествий Грузия стала лидером по росту спроса, количество билетов, проданных в страну, увеличилось в пять раз. Также наблюдается рост интереса к Парижу — на 40%. В то же время спрос на Стамбул и Баку немного снизился.

Внутри России по количеству проданных авиабилетов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Махачкала. Увеличение спроса на Владикавказ, Пензу и Уфу также связано с политикой авиакомпаний, снижающих цены на новые маршруты.

Напомним, что министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о новых мерах по упрощению условий для платежей иностранных туристов в стране.



Анастасия Фартыгина