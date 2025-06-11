В России упростят систему платежей для иностранных туристов

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Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о новых мерах по упрощению условий для платежей иностранных туристов в стране. Это заявление было сделано на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», проходящем в Москве, пишет ТАСС.

По словам Решетникова, в повестке стоит задача создания комфортных условий для иностранных гостей, чтобы они могли легко производить платежи.

В рамках этой инициативы разрабатывается «карта туриста», которая позволит осуществлять дистанционные платежи. Министр также добавил, что первый успешный платеж был проведен с использованием этой карты в сотрудничестве с Малайзией.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Российские банки работают над внедрением системы оплаты для иностранцев по QR-коду. Это позволит туристам открывать счета с необходимой идентификацией и безопасно переводить деньги. По прибытии в Россию туристы смогут получить карточку в аэропорту и использовать ее для расчетов, а неиспользованные средства будут возвращены на их счет.

Напомним, что в международном туризме ожидается значительный рост. По прогнозам АТОР, турпоток иностранцев в Россию этим летом может увеличиться на 25%, по сравнению с прошлым годом. Лидерами въездного туризма станут граждане Китая.



Анастасия Фартыгина