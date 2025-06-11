В России разрешат многократное использование электронных виз для иностранцев

Фото: Максим Платонов

В России планируют увеличить срок пребывания для иностранцев, использующих электронную визу, до 30 дней. Также рассматривается возможность многократного использования таких виз. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на форуме «Путешествуй!», пишет «Интерфакс».

— Сейчас список стран с электронной визой насчитывает 64. В ближайшее время мы планируем продлить срок пребывания с 16 до 30 дней. Также есть запрос на многократное использование электронной визы. Это следующий шаг, который мы проработаем вместе с МИД и пограничной службой, — рассказал он.

Решетников добавил, что также активно развиваются безвизовые групповые туристические обмены. Ведутся переговоры с Вьетнамом и Индией, которые считаются перспективными туристическими рынками.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Для туристов это возможность бесплатного въезда в страну, главное — купить тур у проверенного оператора, — пояснил министр.

Кроме того, в апреле 2025 года Россия подписала соглашение об отмене виз с Оманом.

— На очереди — Иордания, Мьянма и еще ряд других стран Ближнего Востока и Азии, — добавил он.

За полтора года действия электронной визы и безвизовых поездок в Россию приехали более 2 миллионов иностранных туристов.

Также в России упростят систему платежей для иностранных туристов. По словам Решетникова, в повестке задача создания комфортных условий для иностранных гостей, чтобы они могли легко производить платежи.



Анастасия Фартыгина