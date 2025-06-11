CNN Travel назвал Новгородский кремль одним из самых красивых замков

Американский телеканал CNN Travel включил Новгородский кремль в список самых красивых замков в мире. В материале отмечается, что, хотя Московский кремль более известен, по средневековой атмосфере он не сравнится с Новгородским.

«Московский кремль, возможно, более известен, но по средневековой атмосфере он не сравнится с Новгородским <…> Сегодня среди его достопримечательностей — собор Святой Софии с серебряными куполами, Новгородский музей и памятник «Тысячелетие России», — говорится в статье.

В список также попали замок Химэдзи в Японии, дворец Топкапы в Турции, Эдинбургский замок в Шотландии и другие замки.

