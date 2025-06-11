Госдума одобрила увеличение бюджета на 2025 год на 829 млрд рублей

Фото: Дарья Пинегина

Госдума России приняла поправки в федеральный бюджет на 2025 год, увеличив его расходы на 829 млрд рублей. Это решение основано на обновленном прогнозе социально-экономического развития страны, сообщает РИА «Новости».

Прогноз роста ВВП остался на уровне 2,5%, однако оценка инфляции возросла до 7,6% с прежних 4,5%. Прогнозируемая цена на нефть понижена до 56 долларов за баррель, а курс рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар.

Согласно новым данным, объем ВВП на текущий год вырастет до 221,8 трлн рублей. При этом доходы бюджета сократятся до 38,5 трлн рублей, а расходы увеличатся до 42,2 трлн рублей. В результате дефицит бюджета составит 1,7% от ВВП.

Также изменены параметры внутреннего и внешнего государственного долга. Верхний предел внутреннего долга увеличен до 30,62 трлн рублей, а внешний долг сокращен до $59,9 млрд.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Приоритетами бюджета остаются социальная поддержка граждан, обеспечение обороны и безопасности, поддержка семей участников специальной военной операции и развитие технологий.

Расходы на госпрограммы также увеличатся: на сельское хозяйство — на 41,8 млрд рублей, на здравоохранение — на 26 млрд, на оборону — на 24,1 млрд и на социальную поддержку — на 17,7 млрд рублей.

Напомним, что дефицит федерального бюджета России за январь — май 2025 года достиг 3,39 трлн рублей. Это на 2,66 трлн рублей меньше, чем за тот же период 2024 года, согласно данным Минфина.



Анастасия Фартыгина