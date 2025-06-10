Дефицит бюджета России за первые пять месяцев 2025 года составил 3,39 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

Дефицит федерального бюджета России за январь — май 2025 года достиг 3,39 трлн рублей. Это на 2,66 трлн рублей меньше, чем за тот же период 2024 года, согласно данным Министерства финансов. Об этом сообщает ТАСС.

Объем доходов бюджета за первые пять месяцев составил 14,7 млрд рублей, что на 3,1% выше показателей аналогичного периода прошлого года. В то же время расходы увеличились на 20,7% и составили 18,1 трлн рублей.

Минфин подчеркнул, что текущий дефицит связан с опережающим финансированием расходов в начале года и снижением нефтегазовых доходов. Однако это не повлияет на выполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год.

— Объем расходов формируется исходя из предельного размера ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, — говорится в ведомстве.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Напомним, что Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в показатели федерального бюджета на 2025 год.



Основные параметры бюджета на 2025 год, предложенные к изменению:

Доходы: сокращение с 40,296 трлн руб. до 38,5 трлн руб., что составляет 17,4% ВВП.

Нефтегазовые доходы: 8,317 трлн руб., или 3,7% ВВП.

Ненефтегазовые доходы: ожидается рост поступлений на 829,2 млрд руб., с общей суммой 30,188 трлн руб., или 13,6% ВВП. Основным фактором роста является увеличение поступлений НДС, внутренних акцизов (преимущественно на табачную продукцию), НДФЛ, доходов по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, а также доходов от перечисления части прибыли ЦБ.

Дефицит бюджета: планируется на уровне 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП.



Анастасия Фартыгина