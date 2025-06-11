Рустам Минниханов вручил государственные награды выдающимся татарстанцам

Раис Татарстана отметил, что успехи республики — результат труда всех татарстанцев

В казанском Кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных наград России и Татарстана с участием раиса республики Рустама Минниханова.

В своем обращении к участникам церемонии раис подчеркнул значимость праздника и достижений татарстанцев: «Поздравляю вас с Днем России — праздником, который объединяет наш многонациональный народ и который мы встречаем с гордостью и с твердой уверенностью в новых победах», — сказал Минниханов.

Особое внимание в речи было уделено вкладу татарстанцев в развитие региона и страны в целом. Раис Татарстана отметил: «Ваши награды — это подтверждение общественного признания, профессионализма, трудолюбия, таланта».



Среди награжденных:

Орден Почета получил Ильдус Газимов — слесарь по ремонту технологических установок АО «ТАНЕКО»;

Орденом Дружбы награжден Муслих Ситдиков — управляющий делами раиса республики;

Медалью ордена «Родительская слава» отмечены Люция Низамова и Рамис Низамов — родители шестерых детей из Казани;

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

Евгений Жирков — генеральный директор АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»;

Екатерина Коробкова — главный научный сотрудник ГосНИИХП;

Татьяна Сапронова — начальник бюро цеха №31 Казанского государственного казенного порохового завода;

Виктор Смыков — председатель совета директоров ЗАО «Троицкнефть»;

Айрат Хуснутдинов — исполнительный директор АО «Радиоприбор»;

Почетные звания получили:

Венера Латыпова — заслуженный деятель науки РФ;

Рифкат Абдракипов — заслуженный врач РФ;

Олег Варинов — заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ;

Андрей Кузьмин — заслуженный работник связи и информатизации РФ.

Ранее «Реальное время» сообщало , что президент ГБУ «Академия наук Республики Татарстан» Рифкат Минниханов получил благодарность правительства России.

Дмитрий Зайцев