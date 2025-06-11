Рустам Минниханов вручил государственные награды выдающимся татарстанцам
Раис Татарстана отметил, что успехи республики — результат труда всех татарстанцев
В казанском Кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных наград России и Татарстана с участием раиса республики Рустама Минниханова.
В своем обращении к участникам церемонии раис подчеркнул значимость праздника и достижений татарстанцев: «Поздравляю вас с Днем России — праздником, который объединяет наш многонациональный народ и который мы встречаем с гордостью и с твердой уверенностью в новых победах», — сказал Минниханов.
Особое внимание в речи было уделено вкладу татарстанцев в развитие региона и страны в целом. Раис Татарстана отметил: «Ваши награды — это подтверждение общественного признания, профессионализма, трудолюбия, таланта».
Среди награжденных:
Орден Почета получил Ильдус Газимов — слесарь по ремонту технологических установок АО «ТАНЕКО»;
Орденом Дружбы награжден Муслих Ситдиков — управляющий делами раиса республики;
Медалью ордена «Родительская слава» отмечены Люция Низамова и Рамис Низамов — родители шестерых детей из Казани;
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:
Евгений Жирков — генеральный директор АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»;
Екатерина Коробкова — главный научный сотрудник ГосНИИХП;
Татьяна Сапронова — начальник бюро цеха №31 Казанского государственного казенного порохового завода;
Виктор Смыков — председатель совета директоров ЗАО «Троицкнефть»;
Айрат Хуснутдинов — исполнительный директор АО «Радиоприбор»;
Почетные звания получили:
Венера Латыпова — заслуженный деятель науки РФ;
Рифкат Абдракипов — заслуженный врач РФ;
Олег Варинов — заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ;
Андрей Кузьмин — заслуженный работник связи и информатизации РФ.
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