Рифкат Минниханов удостоен благодарности правительства России
Награда за выдающиеся достижения в развитии региональной науки объявлена от имени председателя правительства Михаила Мишустина.
Президент ГБУ «Академия наук Республики Татарстан» Рифкат Минниханов получил благодарность Правительства России.
Она присвоена за выдающиеся трудовые достижения и многолетний добросовестный труд на благо развития науки и образования. Документ подписан председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Рифкат Минниханов возглавляет Академию наук Татарстана с 2023 года. Под его руководством учреждение активно развивает научные исследования, осуществляет подготовку научных кадров и способствует интеграции науки и производства в регионе.
Ранее Рифкат Минниханов рассказал о целях и задачах в большом интервью «Реальному времени».
Справка
Родился 1 июня 1955 года в д. Новый Арыш Рыбно-Слободского района ТАССР.
Образование:
— В 1977 г. — окончил Казанское высшее военное инженерное училище.
Трудовая деятельность:
— В 1977—1982 гг. — служба в составе группы Советских войск в Германии.
— В 1982-1989 гг. — служба в Казанском высшем военном инженерном училище.
— В 1990-1992 гг. — преподаватель.
— В 1992-1997 гг. — заместитель начальника УГАИ МВД РТ.
— В 1997-2016 гг. — начальник Управления ГИБДД МВД по РТ — главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ.
— С ноября 2016 г. — директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения».
Награды и звания:
— Полковник полиции.
— Доктор технических наук (2000 г.).
— Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РТ.
— Победитель Республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2004» в номинации «Лучший руководитель подразделения внутренних дел».
— Орден «Мужества» (2006 г.).
— Медаль «За боевое содружество» (2006 г.).
— Медаль «За доблестный труд» (2010 г.).
— Орден «Дружбы» (2011 г.).
— Орден «За заслуги перед РТ» (2013 г.).
— Орден «Дуслык» (2016 г.).
— Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2017 г.).
— Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020 г.).
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