Рифкат Минниханов удостоен благодарности правительства России

Награда за выдающиеся достижения в развитии региональной науки объявлена от имени председателя правительства Михаила Мишустина.

Фото: Руслан Ишмухаметов

Президент ГБУ «Академия наук Республики Татарстан» Рифкат Минниханов получил благодарность Правительства России.

Она присвоена за выдающиеся трудовые достижения и многолетний добросовестный труд на благо развития науки и образования. Документ подписан председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Рифкат Минниханов возглавляет Академию наук Татарстана с 2023 года. Под его руководством учреждение активно развивает научные исследования, осуществляет подготовку научных кадров и способствует интеграции науки и производства в регионе.

Ранее Рифкат Минниханов рассказал о целях и задачах в большом интервью «Реальному времени».

Дмитрий Зайцев