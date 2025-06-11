Ринат Садыков призвал предприятия взять шефство над инженерными клубами для подростков
Это необходимо для вовлечения молодежи в эту сферу, считает глава Минмолодежи Татарстана
Руководители крупных предприятий должны взять шефство над инженерными клубами для подростков, заявил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на заседании Госсовета РТ.
— Это позволит нам вовлечь в полезный и созидательный досуг максимальное количество подростков и молодежи и развить профессиональные навыки, — считает он.
В качестве удачных примеров социальной работы с вовлечением и трудоустройством молодежи он отметил работу студенческих трудовых отрядов и опыт организации занятости через программы «Наш двор» и «Парки и скверы».
Ранее Ринат Садыков негативно оценил идею допвыплат для беременных школьниц.
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