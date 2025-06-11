Ринат Садыков призвал предприятия взять шефство над инженерными клубами для подростков

Это необходимо для вовлечения молодежи в эту сферу, считает глава Минмолодежи Татарстана

Фото: Руслан Ишмухаметов

Руководители крупных предприятий должны взять шефство над инженерными клубами для подростков, заявил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на заседании Госсовета РТ.

— Это позволит нам вовлечь в полезный и созидательный досуг максимальное количество подростков и молодежи и развить профессиональные навыки, — считает он.

В качестве удачных примеров социальной работы с вовлечением и трудоустройством молодежи он отметил работу студенческих трудовых отрядов и опыт организации занятости через программы «Наш двор» и «Парки и скверы».

Ранее Ринат Садыков негативно оценил идею допвыплат для беременных школьниц.



Дарья Сайфиева