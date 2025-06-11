В Казани ограничат движение на улице Челюскина из-за ремонта тепловода

Фото: Динар Фатыхов

В ночь с 14 на 15 июня в Авиастроительном районе Казани будет временно ограничено движение транспорта по улице Челюскина. Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, перекрытие связано с реконструкцией тепловода.

Движение транспорта будет остановлено с 23.00 14 июня до 5.00 15 июня на участке проезжей части рядом с домом №8/12 по улице Челюскина.

В связи с празднованием Дня России 12 июня в столице Татарстана будет ограничено движение транспорта на нескольких центральных улицах.

Рената Валеева