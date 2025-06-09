В Казани перекроют центральные улицы в День России
В связи с празднованием Дня России 12 июня в столице Татарстана будет ограничено движение транспорта на нескольких центральных улицах. Соответствующее постановление подписано исполкомом города, пишет мэрия.
Ограничения коснутся следующих участков:
- Улица Батурина: от улицы Карла Маркса до Кремлевской дамбы (с 12.00 до 23.00).
- Улица Большая Красная: от улицы Миславского до улицы Батурина, а также от съезда с площади Тысячелетия до улицы Батурина (с 12.00 до 23.00).
- Улица С. Хакима: от улицы Декабристов до улицы Абсалямова (с 12.00 до 23.00).
Кроме того, с 12.00 до 23.00 будет закрыта парковочная зона возле Центра семьи «Казан».
Напомним, Минтранс Татарстана сообщил о временном закрытии движения транспорта по региональной автодороге Актаныш — Муслюмово в Муслюмовском районе.
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