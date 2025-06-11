Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим объемом выданных автокредитов в мае

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Рынок автокредитования в России продолжает демонстрировать спад. Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в мае 2025 года количество выданных автокредитов в стране сократилось на 43% по сравнению с маем 2024 года, достигнув 74,79 тыс. на общую сумму 97,28 млрд рублей. В Татарстане эта тенденция также наблюдается, пишет ТАСС.

Республика вошла в пятерку регионов с наибольшим объемом выданных автокредитов в мае, заняв пятое место. В Татарстане было выдано 3,70 тыс. автокредитов на сумму 4,55 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по России средний размер автокредита в мае 2025 года снизился до 1,3 млн рублей (снижение на 11%), а средний срок кредитования сократился до 64 месяцев (на 2 месяца).



Наиболее популярными остаются кредиты на новые автомобили: на них пришлось 69% от общего количества и 70% от объема выданных автокредитов в мае. Средний размер кредита на новую машину составил 1,36 млн рублей, на подержанную — 1,29 млн рублей.

В то время как по России доля граждан в возрасте от 40 до 50 лет, получающих автокредиты, демонстрирует рост, Татарстан стал исключением из общероссийской тенденции.

Рената Валеева