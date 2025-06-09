В Татарстане снизилась доля автокредитов для граждан 40–50 лет

Фото: Михаил Захаров

В то время как по России доля граждан в возрасте от 40 до 50 лет, получающих автокредиты, демонстрирует рост, Татарстан стала исключением из общероссийской тенденции. По данным НБКИ, в апреле 2025 года доля этой возрастной группы не увеличилась, оставшись на отметке 28,8%, что является самым низким показателем среди пяти регионов-лидеров. Об этом пишет ТАСС.

Общенациональный тренд, напротив, свидетельствует о росте интереса к автокредитам со стороны граждан 40–50 лет. В апреле 2025 года доля этой возрастной группы в структуре выданных автокредитов увеличилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 33,5%.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Среди регионов-лидеров наиболее значительный рост доли граждан 40–50 лет в структуре автокредитов зафиксирован в Санкт-Петербурге (+2,9%), Московской области (+2,8%) и Москве (+2,3%).

По данным НБКИ, в других возрастных группах заемщиков доли в структуре выданных автокредитов за год сократились, особенно заметно у граждан от 30 до 40 лет (-0,6%) и старше 50 лет (-0,6%).

Большинство жителей Татарстана (77%) рассматривают приобретение подержанных автомобилей. Новый автомобиль намерены купить лишь 23% опрошенных.



Рената Валеева