Второй ребенок погиб после ДТП в Верхнеуслонском районе

Второй несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, пострадавший в ДТП 8 июня 2025 года в Верхнеуслонском районе Татарстана, скончался в больнице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Трагедия произошла на 767-м километре автодороги М-7 Москва — Уфа. Водитель автомобиля Nissan, не справившись с управлением и не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с впереди идущим грузовиком. В результате ДТП на месте погибла девочка-пассажир. Водитель и двое детей, находившихся в салоне Nissan, получили травмы и были госпитализированы. 9-летний мальчик скончался от полученных травм в больнице.

В связи с гибелью второго ребенка, уголовное дело, первоначально возбужденное по факту ДТП, переквалифицировано на часть 5 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Рената Валеева