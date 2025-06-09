Прокуратура возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП под Верхним Услоном

Фото: Динар Фатыхов

В Верхнеуслонском районе Татарстана возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего накануне на 767-м км автодороги М7 Москва — Уфа. Следствие квалифицировало действия водителя по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, 8 июня около 18.50 водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, не выбрав безопасную дистанцию до впереди идущего грузового автомобиля, и совершил столкновение.

В результате ДТП погибла малолетняя пассажирка легкового автомобиля. Водитель и еще один ребенок, находившийся в салоне Nissan, получили травмы и были госпитализированы.



Рената Валеева