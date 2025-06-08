Смертельная авария произошла на трассе М-7 в Верхнем Услоне Татарстана
Страшная авария произошла на 767-м километре трассы М-7 у деревни Савино в Верхнеуслонском районе Татарстана. В результате ДТП погиб ребенок.
Автомобиль Nissan Serena столкнулся с идущей впереди фурой Ivecо. Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, ребенок-пассажир Nissan скончался на месте аварии. Водитель минивэна и еще один ребенок были госпитализированы.
На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района РТ Алсу Данилова.
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