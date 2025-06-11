В Казани эвакуировали еще 110 электросамокатов за неправильную парковку

Фото: Артем Дергунов

В столице Татарстана продолжаются рейды по борьбе с неправомерной парковкой электросамокатов кикшеринговых компаний. Об этом пишет мэрия города.

Вчера с Фестивального бульвара и из сквера «Молодежный» было эвакуировано 110 средств индивидуальной мобильности (СИМ). Самокаты отправлены на временный склад, и компании-операторы смогут их забрать после уплаты штрафа за нарушение правил парковки.

Напомним, что в этом сезоне парковка электросамокатов кикшеринговых компаний в центре Казани запрещена. Это решение принято в связи с хаотичной парковкой и небезопасным поведением пользователей на узких тротуарах центральной части города.

В результате количество разрешенных парковочных мест для самокатов было сокращено с 1916 до 1443. При этом аренда электросамокатов остается доступной в других районах Казани.

28 мая состоялся подобный рейд по улицам города. Комиссия провела инспекцию улиц в центральной части Казани, включая Гоголя, Жуковского, Щапова, Маяковского, Чернышевского, Джалиля, а также Профсоюзную, Пушкина, Бутлерова, Островского и Тихомирного. Тогда эвакуировали 340 самокатов и велосипедов.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов выразил негативное отношение к использованию электросамокатов подростками. По мнению главы региона, они представляют опасность как для самих несовершеннолетних, так и для окружающих.

— Зачем молодежи самокат нужен? Вы здоровые, крепкие, вам нужен хороший велосипед и крутить педали, — сказал он.

Рената Валеева