В Казани эвакуировали 340 самокатов и велосипедов, припаркованных с нарушениями

Фото: Максим Платонов

В Казани сегодня утром прошел второй рейд, направленный на обеспечение соблюдения правил парковки электросамокатов кикшеринговыми компаниями. Об этом сообщили в мэрии города.

Комиссия провела инспекцию улиц в центральной части города, включая Гоголя, Жуковского, Щапова, Маяковского, Чернышевского, Джалиля, а также Профсоюзную, Пушкина, Бутлерова, Островского и Тихомирного.

По итогам рейда было эвакуировано 340 единиц транспорта: 325 электросамокатов и 15 велосипедов, припаркованных с нарушениями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи с участившимися жалобами жителей на хаотичную парковку самокатов и небезопасное передвижение пользователей по тротуарам в центре города, в этом сезоне парковка СИМ в данной зоне запрещена. Количество парковочных мест было сокращено с 1916 до 1443.



Все эвакуированные электросамокаты и велосипеды отправлены на временный склад. Компании смогут вернуть их после уплаты штрафов за нарушение правил парковки.



Рената Валеева