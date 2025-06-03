Минниханов предложил подросткам заменить электросамокаты на велосипеды

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил негативное отношение к использованию электросамокатов подростками. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с участниками «Движения Первых» в экстрим-парке «Урам».

По мнению главы региона, электросамокаты представляют опасность как для самих несовершеннолетних, так и для окружающих.

— Огромная ошибка была, когда в центре города столько туристов, столько людей — и какой-то сумасшедший на этом самокате едет, — подчеркнул Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава Татарстана считает, что для катания на электросамокатах необходимо выделять специальные зоны. При этом он рекомендовал молодежи отказаться от самокатов в пользу велосипедов:

— Зачем молодежи самокат нужен? Вы здоровые, крепкие, вам нужен хороший велосипед и крутить педали.

Напомним, что движение на электросамокатах уже запрещено в центре Казани, где оставлены только несколько транзитных зон для этого вида транспорта.

Матвей Гавриков