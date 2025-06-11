В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час после массовых беспорядков

Фото: Максим Платонов

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении комендантского часа в центре города, начиная с 20.00 вторника по местному времени (06.00 мск среды) до 06.00 среды по местному времени (16.00 мск среды). Решение принято в ответ на несколько дней продолжающихся беспорядков, начавшихся после рейда иммиграционной службы США, пишет «Интерфакс».

Исключения из комендантского часа будут сделаны для жителей центра города и лиц, работающих в этом районе. Мэр Басс заявила о намерении обсудить продление комендантского часа с представителями власти и правоохранительных органов, предполагая его действие в течение нескольких дней.

Число арестов резко возросло. Начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл сообщил о 114 арестах в понедельник и 197 — во вторник. Полиция Лос-Анджелеса подтвердила массовые аресты нарушителей комендантского часа, особенно в районе 1st Street между Spring и Alameda.

Беспорядки начались 7 июня после рейда Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), вызвавшего протесты. Ситуация обострилась сообщениями о возможном сокращении федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом направил в город бойцов национальной гвардии, что вызвало публичные разногласия между федеральными и местными властями, поскольку власти округа Лос-Анджелеса заявили, что не запрашивали помощь национальной гвардии.

Рената Валеева