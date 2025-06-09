Трамп пообещал «освободить» Лос-Анджелес от мигрантов, направив 2 тыс. нацгвардейцев

Фото: Максим Платонов

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении «освободить» Лос-Анджелес от мигрантов после того, как направил в город 2000 военнослужащих Национальной гвардии. Это решение было принято на фоне продолжающихся протестов против проводимых федеральными агентами операций по депортации, пишет РБК.

Протесты начались в пятницу, 6 июня, после столкновений местных жителей с федеральными агентами, осуществлявшими рейды по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства. Протестующие перекрывали улицы, происходили столкновения с полицией, сопровождавшиеся применением слезоточивого газа и светошумовых гранат с одной стороны, и запуском фейерверков — с другой.

По данным The Wall Street Journal, в результате пятничных событий пострадал один человек. Министерство внутренней безопасности США сообщило о нападении на здание федеральных правоохранительных органов, а прокуратура Калифорнии — об аресте более десятка протестующих.

В своем заявлении в социальной сети Truth Social Трамп назвал Лос-Анджелес «захваченным и оккупированным нелегальными мигрантами и преступниками», обвинив протестующих в атаках на федеральных агентов и попытке сорвать депортации. Он заявил о поручении принятия «всех необходимых мер для освобождения Лос-Анджелеса от вторжения мигрантов и прекращения этих мигрантских бунтов».

Рената Валеева