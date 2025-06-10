В Крыму ввели режим ЧС из-за потерь урожая от заморозков
В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации в пяти муниципалитетах из-за гибели сельскохозяйственных культур от весенних заморозков. Об этом сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.
Зоной ЧС стали городские округа Судак, а также Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский и Первомайский районы.
— Ситуация признана природной чрезвычайной ситуацией регионального характера, — уточнил Аксенов.
Минсельхозу Крыма поручено организовать меры по ликвидации последствий ЧС, а главам местных администраций — обеспечить их выполнение.
Весной этого года в южных регионах России была аномально теплая погода, но в апреле пришло похолодание с температурами ниже нуля и снегопадами. В результате, урожай черешни и сливы в Крыму сократился на 15%. Потери на отдельных участках виноградников могут достигать 80%.
Напомним, что Минсельхоз прогнозирует хороший урожай зерна в 2025-м.
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