Минсельхоз прогнозирует хороший урожай зерна в 2025-м

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Сбор зерна в России в 2025 году может превысить прошлогодние показатели, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Об этом пишет «Интерфакс».

— В целом при хорошей ожидаемой погоде мы должны собрать урожай больше, чем в прошлом году, — подчеркнула министр.

Однако оптимистичные прогнозы омрачаются нарастающей угрозой засухи в ряде ключевых зернопроизводящих регионов.

— Начинается ситуация, связанная с засухой, — отметила Лут, особо выделив Ростовскую область и Краснодарский край. По словам министра, в этих регионах наблюдается «угнетение растений» и крайне необходимы осадки для спасения урожая.

Реальное время / realnoevremya.ru

Несмотря на погодные риски, весенний сев находится в активной фазе по всей стране. Лут напомнила, что посевная площадь в этом году увеличена на 1 млн га и должна составить 84 млн га. Уже засеяно 20 млн га озимых культур. Министр также отметила, что, «несмотря на возвратные заморозки в апреле — мае, ситуация на полях неплохая».

Напомним, в Татарстане из 485 тыс. га озимых культур подавляющее большинство — 97% — находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.



Рената Валеева