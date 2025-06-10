Президент УНИКСа: «Бронзовые медали — это точно лучше, чем никаких наград»

Фото: Максим Платонов

Президент УНИКСа Евгений Богачев подвел итоги сезона, рассказал о планах на следующий чемпионат и объяснил, почему хочет оставить главного тренера Велимира Перасовича. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба.

УНИКС завершил сезон с бронзовыми медалями, обыграв в драматичной серии «Локомотив-Кубань». На вопрос, доволен ли он бронзой, президент клуба ответил: «Бронзовые медали — это точно лучше, чем никаких наград». Богачев признался, что боялся пятого матча в Казани.

— Проиграть при семи тысячах своих болельщиков — вот это было бы неприятно. Но обошлось, случилось чудо, — сказал он.

Президент клуба выразил желание сохранить главного тренера Велимира Перасовича:

— Не люблю менять тренеров. Хочу, чтобы Перасович остался, — сказал Богачев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он добавил, что с 90%-ной вероятностью тренер продолжит работать в УНИКСе, отметил его требовательность на тренировках и дружелюбие после игр.

Богачев также обсудил влияние отсутствия Евролиги на команду. Из-за этого клуб теряет игроков, готовых идти на меньшие деньги ради участия в еврокубках.

— Игроки хотят в Евролигу, а не только в деньги, — подчеркнул он.

Отвечая на слухи о переходе Ненада Димитриевича в ЦСКА, Богачев сказал: «Пусть сам с ЦСКА разговаривает. У нас он стал звездой, здесь родился его сын».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также упомянул о дисциплине некоторых игроков, таких как Акун-Перселл и Рейнольдс, у которых нет контроля со стороны семьи. Тем не менее они показывают хорошие результаты в важных матчах.

Что касается будущего команды, УНИКС планирует перестройку состава, но бюджетные ограничения и отсутствие Евролиги создают трудности. Главная цель — сохранить костяк команды и продолжать борьбу за медали.

Также Богачев опроверг информацию о том, что клуб решил не продлевать контракт с защитником Маркусом Кином. Он заявил, что Кин был очень полезен в плей-офф и сыграл ключевую роль в победе за бронзу в матче с «Локомотивом». У клуба есть пункт о возможности продления или расторжения контракта с Кином, решение будет принято позднее.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Анастасия Фартыгина