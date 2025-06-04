УНИКС не продлит контракт с Маркусом Кином

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС не будет предлагать новое соглашение американскому разыгрывающему Маркусу Кину. 30-летний игрок перешел в казанский клуб перед дедлайном дозаявок в качестве замены травмированному Тони Тэйлору, однако рассчитывать на него в долгосрочной перспективе руководство клуба не планировало. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Успешная игра в плей-офф могла бы изменить ситуацию, но выступление Кина в полуфинальной серии против ЦСКА осталось незамеченным. В серии за бронзу против «Локомотива-Кубани» Маркус проявил себя более уверенно, внеся существенный вклад в завоевание УНИКСом медалей. Особо стоит отметить его игру в овертайме четвертого матча, где он стал одним из главных героев (несмотря на два неудачных штрафных броска в конце основного времени, которые привели к овертайму).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам 11 игр плей-офф Кин набирал в среднем 10,3 очка, делал 2,3 подбора и 2,7 передачи.

За свою богатую карьеру Маркус Кин успел поиграть в Греции («Марусси»), Словении («Цедевита»), Эстонии («Калев»), Франции («Страсбур»), Украине («Прометей»), Китае («Пекин Дакс»), Италии («Варезе», «Кальяри»), Таиланде («Моно Вампир»), Южной Корее («Эгис»), США («Мемфис Хастл»), а также на Тайване («Формоса Дримерз», «Юлон»).

Рената Валеева