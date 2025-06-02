Два овертайма за один матч: УНИКС стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ

Казанцы обыграли краснодарский «Локомотив-Кубань» в серии за 3-е место

Фото: Владимир Васильев

Казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в серии за 3-е место в Единой лиги ВТБ. После финальной сирены четвертой десятиминутки счет составил 77:77, после первого овертайма — 90:90, второго — 96:104 (19:18, 24:21, 21:20, 13:18, 13:13, 6:14).

«Локо» лидировал на протяжении трех четвертей, четвертую же забрали гости краснодарского паркета. Однако финальное трехочковое попадание Антониуса Кливленда за секунду до конца матча сравняло счет у обеих команд.

Казанцев ждал овертайм, где две точные «трехи» Маркуса Кина помогли нагнать краснодарцев. В этой же пятиминутке УНИКС лишился своей главной звезды — Маркос Найт получил максимум фолов и вернулся на скамейку, до него туда отправился и Джален Рейнольдс.

При счете 90:90 обе команды ждал второй овертайм, где Кин снова отметился двумя точными попаданиями из-за дуги. Также УНИКСу помог Андрей Лопатин, который вслед за Кином принес три очка своей команде.

Еще два очка от Исмаэля Бако вывели казанцев в комфортное преимущество, где у краснодарцев уже не было шанса.

Таким образом, обе команды завершили свое выступление в плей-офф Единой лиги ВТБ: УНИКС стал бронзовым призером чемпионата, а «Локомотив-Кубань» расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы. На таких же местах команды расположились и после регулярного чемпионата Лиги.

Лучшими у казанцев признаны Маркос Найт (23 + 6 подборов), Маркус Кин (23), ДеВон Акун-Перселл (16 + 7 подборов), Исмаэль Бако (12 + 9 подборов).

Лидерами краснодарцев стали Антониус Кливленд (25 + 6 подборов), Айзея Уэйли (17 + 6 подборов), Патрик Миллер (15 + 8 передач), Кирилл Темиров (13), Таджер МакКолл (12), Кирилл Елатонцев (10 + 7 подборов).

Рената Валеева