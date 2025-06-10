Владимир Мединский посетит форум «Формируя будущее» в Казани

Фото: Максим Платонов

В Казани пройдет форум «Формируя будущее», на который приедет помощник президента России Владимир Мединский. Об этом сообщил министр образования России Сергей Кравцов на брифинге.

Министр не уточнил, будет ли Мединский выступать на мероприятии.

Напомним, что в Казани 11 и 12 июня состоится международный форум министров образования «Формируя будущее». Мероприятие пройдет в IT-парке имени Башира Рамеева и соберет делегатов более чем из 30 стран.

Участники форума обсудят важные вопросы современного образования, такие как глобальные тренды, цифровизация, влияние искусственного интеллекта и онлайн-обучения. Также в центре внимания окажутся инклюзивные подходы, роль учителя, качество образования и перспективы международного сотрудничества в этой сфере.

Среди участников форума будут представители из Камеруна, Зимбабве, Мьянмы, Лаоса, ОАЭ, Беларуси, Абхазии и делегация из Афганистана. На мероприятии выступят министр просвещения России Сергей Кравцов и руководители Минобрнауки России, а также раис Татарстана Рустам Минниханов.

Анастасия Фартыгина