Владимир Мединский посетит форум «Формируя будущее» в Казани
В Казани пройдет форум «Формируя будущее», на который приедет помощник президента России Владимир Мединский. Об этом сообщил министр образования России Сергей Кравцов на брифинге.
- Министр не уточнил, будет ли Мединский выступать на мероприятии.
Напомним, что в Казани 11 и 12 июня состоится международный форум министров образования «Формируя будущее». Мероприятие пройдет в IT-парке имени Башира Рамеева и соберет делегатов более чем из 30 стран.
Участники форума обсудят важные вопросы современного образования, такие как глобальные тренды, цифровизация, влияние искусственного интеллекта и онлайн-обучения. Также в центре внимания окажутся инклюзивные подходы, роль учителя, качество образования и перспективы международного сотрудничества в этой сфере.
Среди участников форума будут представители из Камеруна, Зимбабве, Мьянмы, Лаоса, ОАЭ, Беларуси, Абхазии и делегация из Афганистана. На мероприятии выступят министр просвещения России Сергей Кравцов и руководители Минобрнауки России, а также раис Татарстана Рустам Минниханов.
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