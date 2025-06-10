В Татарстане раскрыли схему мошенничества с госконтрактами на 700 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане сотрудники МВД предотвратили мошенническую схему, в которой злоумышленники пытались украсть бюджетные средства через государственные контракты. Об этом сообщила помощник министра МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

Установлено, что участники межрегиональной группы использовали реквизиты подконтрольных организаций для заключения 485 контрактов на поставку нефтепродуктов в бюджетные учреждения. Общая сумма контрактов составила 700 млн рублей, а действия проводились более чем в 30 регионах России.

Следствие выяснило, что обязательства по контрактам фактически не выполнялись. В связи с этим было возбуждено 22 уголовных дела по статьям о мошенничестве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Полиция задержала двоих предполагаемых организаторов схемы. Одному из них назначен запрет определенных действий, а другой находится под стражей.

Расследование продолжается, и правоохранители работают над установлением всех участников и эпизодов преступной деятельности.

Накануне МВД предупредили о росте фишинговых атак, приуроченных ко Дню России. Злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах, обещая гражданам несуществующие госвыплаты



Анастасия Фартыгина