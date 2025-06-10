На обучение одаренных детей в лицее-интернате КАИ выделят 71,2 млн рублей
В программу обучения входит углубленное изучение физико-математических наук и информатики
Для оплаты услуг по обучению одаренных детей в специализированном учебном научном центре «Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ» в Татарстане направят 71,2 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
В общеобразовательную программу для учащихся лицея входит углубленное изучение физики, математики, информатики и других предметов технического профиля.
Заказчиком выступает «Институт развития образования Республики Татарстан». Источники финансирования и сроки исполнения договора не указываются.
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