Путин призвал региональные власти заняться вопросом создания ФАПов

Фельдшерско-акушерские пункты должны создаваться по всей стране

Президент России Владимир Путин попросил Минздрав и региональные власти обратить внимание на необходимость создания фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), которые должны строиться по всей стране.

— Про ФАПы попрошу не забывать, — цитирует Путина ТАСС.

Особенно этот вопрос важен для жителей небольших населенных пунктов, где часто случается так, что, кроме фельдшера, нет других медицинских работников, подчеркнул Владимир Путин.



Чтобы исправить эту ситуацию, по мнению главы государства, нужно особое внимание уделять ремонту и строительству фельдшерско-акушерских пунктов, а также привлечению туда специалистов.

Ранее сообщалось, что в Нурлатском районе Татарстана в рамках национального проекта появятся два новых ФАПа.

Дарья Сайфиева