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В Нурлатском районе Татарстана появятся два новых ФАПа благодаря нацпроекту

16:14, 02.06.2025
В Нурлатском районе Татарстана появятся два новых ФАПа благодаря нацпроекту
Фото: взято с сайта minzdrav.tatarstan.ru

Жители сел Курманаево и Биляр-Озеро в Нурлатском районе вскоре получат доступ к современной медпомощи. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в этих населенных пунктах возводятся два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа), сообщили в Минздраве республики.

Типовые здания модульного типа уже смонтированы в обоих селах. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы, идет монтаж дверей, окон и сантехнического оборудования. Параллельно с этим началось благоустройство прилегающих территорий.

В Мортовской участковой больнице Елабужского района также продолжается масштабный капремонт в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Рената Валеева

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