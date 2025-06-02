В Нурлатском районе Татарстана появятся два новых ФАПа благодаря нацпроекту

Жители сел Курманаево и Биляр-Озеро в Нурлатском районе вскоре получат доступ к современной медпомощи. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в этих населенных пунктах возводятся два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа), сообщили в Минздраве республики.



Типовые здания модульного типа уже смонтированы в обоих селах. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы, идет монтаж дверей, окон и сантехнического оборудования. Параллельно с этим началось благоустройство прилегающих территорий.

В Мортовской участковой больнице Елабужского района также продолжается масштабный капремонт в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Рената Валеева