Джиошвили определился с новым клубом, игроком интересовался «Ак Барс»
Нападающий Максим Джиошвили определился с новой командой, сообщает агентство WINNERS, представляющее интересы хоккеиста. В минувшем сезоне игрок выступал за московское «Динамо».
— Максим Джиошвили в ближайшее время подпишет контракт с новой командой. Все детали уже согласованы — осталось уладить формальности. О клубе расскажем в ближайшую пару дней, — сказано в заявлении агентства.
Ранее Джиошвили связывали с переходом в «Ак Барс». В нынешнее межсезонье казанский клуб еще не совершал трансферных сделок. На игрока также претендовал питерский СКА. При этом, по некоторым данным, Джиошвили продлит контракт с московским «Динамо».
Джиошвили в прошедшем сезоне забросил 11 шайб и набрал 24 очка в 68 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В плей-офф нападающий отличился пять раз, а также отдал четыре ассиста в 17 играх Кубка Гагарина. Форвард в том числе дважды забил в серии второго раунда «Ак Барсу».
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