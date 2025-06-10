Джиошвили определился с новым клубом, игроком интересовался «Ак Барс»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий Максим Джиошвили определился с новой командой, сообщает агентство WINNERS, представляющее интересы хоккеиста. В минувшем сезоне игрок выступал за московское «Динамо».

— Максим Джиошвили в ближайшее время подпишет контракт с новой командой. Все детали уже согласованы — осталось уладить формальности. О клубе расскажем в ближайшую пару дней, — сказано в заявлении агентства.

Ранее Джиошвили связывали с переходом в «Ак Барс». В нынешнее межсезонье казанский клуб еще не совершал трансферных сделок. На игрока также претендовал питерский СКА. При этом, по некоторым данным, Джиошвили продлит контракт с московским «Динамо».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Джиошвили в прошедшем сезоне забросил 11 шайб и набрал 24 очка в 68 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В плей-офф нападающий отличился пять раз, а также отдал четыре ассиста в 17 играх Кубка Гагарина. Форвард в том числе дважды забил в серии второго раунда «Ак Барсу».



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