Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам в Киеве

Фото: Дарья Пинегина

Вооруженные силы России в ночь на 10 июня провели серию высокоточных ударов по военным предприятиям и объектам в Киеве. По информации Минобороны, все запланированные цели были успешно поражены.

— Нанесен групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, а также по пунктам управления и местам дислокации ВСУ, — сообщили в ведомстве.

Удары также затронули инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего.

Напомним, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.



Анастасия Фартыгина