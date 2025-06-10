ПВО за ночь уничтожила 102 беспилотника над российскими регионами

Фото: Татьяна Демина

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Атаки беспилотников зафиксированы с 21.50 мск 9 июня до 05.50 мск 10 июня. Наибольшее количество БПЛА — 46 — было сбито над Брянской областью. В Белгородской области уничтожено 20 беспилотников. По девять аппаратов сбиты над Воронежской областью и Республикой Крым. Над Калужской областью и Татарстаном средства ПВО перехватили по четыре БПЛА. В Московском регионе уничтожено три беспилотника, а в Ленинградской, Орловской и Курской областях — по два. Один БПЛА был сбит над Смоленской областью.

Глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев подтвердил в своем телеграм-канале отражение атаки беспилотников на территорию района и заверил, что угрозы для населения Елабуги нет.

Рената Валеева