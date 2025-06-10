Руководителя казанской фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на 24,5 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении руководителя ООО «Детрон» по подозрению в крупном уклонении от уплаты налогов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год руководитель компании вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, искусственно создавая фиктивные сделки с 32 подставными фирмами. В результате этих махинаций он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму более 24,5 млн рублей.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

3 июня прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу 39-летнего руководителя компании ООО «ТеплоДом», которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 55 млн рублей.

Рената Валеева