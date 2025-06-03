Директор стройкомпании из Татарстана обвиняется в уклонении от налогов на 56 млн рублей

Прокуратура добилась передачи дела в суд. Предпринимателя обвиняют по трем статья уголовного кодекса.

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу 39-летнего руководителя компании, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов, незаконном обороте платежных средств и легализации денежных средств.

Следствие установило, что директор ООО «ТеплоДом» с января 2019 года по март 2022 года уклонился от уплаты НДС на сумму более 55 млн рублей. Кроме того, он не выплатил обязательные страховые взносы на сумму свыше 1 млн рублей.

Масштабная схема включала в себя организацию переводов денежных средств на счета подставных организаций. За этот период с расчетных счетов ООО «ТеплоДом» было переведено более 104 миллионов рублей. Также обвиняемый легализовал свыше 91 миллиона рублей, полученных в результате уклонения от налогов.

Общий ущерб бюджету России превысил 56 млн рублей. Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало об иске прокурора Татарстана Альберта Суяргулова в адрес экс-чиновника Минземимущества РТ Ильшата Аминова. По версии обвинения, он передавал в аренду помещения по цене ниже рынка своим подельникам. Затем последние сдавали их в аренду по рыночной стоимости, а доход делили между собой.