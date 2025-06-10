Захарова напомнила, что Россия признает Карабах территорией Азербайджана

Фото: скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

Заявление помощника президента России Владимира Мединского о Нагорном Карабахе как о «спорном регионе», сравнимом с ситуацией на Украине, вызвало резкую реакцию Баку. МИД Азербайджана призвал Мединского воздержаться от подобных заявлений, назвав их «ошибочными» и способными нанести ущерб двусторонним отношениям, пишет РБК.

Ранее Мединский провел параллель между потенциальным замораживанием конфликта на Украине и ситуацией в Нагорном Карабахе, заявив, что неурегулированный конфликт на Украине может привести к созданию «огромного Карабаха». Это заявление вызвало критику со стороны Азербайджана, который подчеркнул, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью его территории.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова Мединского были вырваны из контекста. По ее словам, Мединский говорил о «трагедии вооруженного конфликта», о его историческом аспекте и социокультурных особенностях, а не о спорном статусе региона. Захарова напомнила, что Россия официально признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил вклад Татарстана в развитие Карабаха. По словам главы государства, татарстанская компания стала первым инвестором, вложившимся в восстановление данного региона.



Рената Валеева