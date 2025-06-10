Захарова напомнила, что Россия признает Карабах территорией Азербайджана
Заявление помощника президента России Владимира Мединского о Нагорном Карабахе как о «спорном регионе», сравнимом с ситуацией на Украине, вызвало резкую реакцию Баку. МИД Азербайджана призвал Мединского воздержаться от подобных заявлений, назвав их «ошибочными» и способными нанести ущерб двусторонним отношениям, пишет РБК.
Ранее Мединский провел параллель между потенциальным замораживанием конфликта на Украине и ситуацией в Нагорном Карабахе, заявив, что неурегулированный конфликт на Украине может привести к созданию «огромного Карабаха». Это заявление вызвало критику со стороны Азербайджана, который подчеркнул, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью его территории.
Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова Мединского были вырваны из контекста. По ее словам, Мединский говорил о «трагедии вооруженного конфликта», о его историческом аспекте и социокультурных особенностях, а не о спорном статусе региона. Захарова напомнила, что Россия официально признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил вклад Татарстана в развитие Карабаха. По словам главы государства, татарстанская компания стала первым инвестором, вложившимся в восстановление данного региона.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.