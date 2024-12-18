Президент Азербайджана Алиев оценил вклад Татарстана в развитие Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил вклад Татарстана в развитие Карабаха. По словам главы государства, татарстанская компания стала первым инвестором, вложившимся в восстановление данного региона.

— Первый инвестиционный проект был осуществлен Татарстаном. Это сервисный центр «Камаз» в Джебраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана и мной. То есть это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады, — сказал Алиев в интервью РИА «Новости».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов посетил свободную экономическую зону «Алят» в Азербайджане. Глава экономического ведомства страны подчеркнул, что азербайджанское правительство рассматривает это как один из знаков дружественных отношений между двумя народами.



Джебраильский район Азербайджана расположен в Карабахе, на берегу реки Араз, и граничит с Ираном. Регион был возвращен под азербайджанский контроль в ходе Второй карабахской войны.

Зульфат Шафигуллин